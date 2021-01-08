08 Января 2021
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нож, с ножом (2017) | Фото:Накануне.RU

Житель Казани убил всю семью девушки, с которой встречался

В Казани возбуждено уголовное дело по факту убийства семьи из трех человек.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по республике Татарстан, ночью 7 января в доме по улице Чуйкова были обнаружены тела 59-летней женщины, ее 62-летнего супруга и их 18-летней дочери с множественными ножевыми ранениями. Кроме этого, под окнами дома сотрудники Росгвардии нашли тело 22-летнего друга убитой девушки.

По предварительной версии, причиной преступления стало то, что родители были против общения своей дочери с данным молодым человеком. Как считают следователи, в результате он убил сначала всю семью, а потом, предположительно, и себя.

Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Убийство двух или более лиц". Сейчас выясняются все обстоятельства случившейся трагедии.

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Житель Казани убил всю семью девушки, с которой встречался

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Теги: убийство, Казань, семья



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