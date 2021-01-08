Президент Армении тяжело переносит коронавирус

Президент Армении Армен Саркисян непросто переносит коронавирус. Об этом сообщила его помощница Асмик Петросян.

Напомним, недавно стало известно, что Саркисян заразился COVID-19. После этого руководитель страны самоизолировался.

Как рассказала помощница главы государства, течение болезни у президента Армении сложное.

"Присутствуют присущие его состоянию симптомы. Саркисян продолжает лечение под надзором врачей, и, исходя из состояния здоровья, работает и будет временно работать удаленно", - рассказала Асмик Петросян РИА Новости.

Сейчас президент находится в Лондоне. По словам помощницы, после стабилизации состояния здоровья и разрешения врачей он сразу вернется в Ереван для выполнения своих обязанностей.

Как сообщало Накануне.RU, летом прошлого года коронавирусом переболел премьер-министр Армении Никол Пашинян.