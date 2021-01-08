08 Января 2021
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третьяков владимир евгеньевич президент уральского государственного университета (2004) | Фото: Накануне.ru

В Екатеринбурге на 85-м году жизни скончался профессор УрФУ Владимир Третьяков

В Екатеринбурге скончался профессор и советник ректора Уральского федерального университета Владимир Третьяков.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе вуза, Третьяков умер сегодня утром на 85-м году жизни. Владимир Евгеньевич работал в университете с 1963 года, а с 1993 по 2007 годы возглавлял УрГУ как ректор и был наставником многих поколений студентов и молодых ученых.

Свои соболезнования выразил член наблюдательного совета УрФУ, губернатор Евгений Куйвашев.

"Ушел из жизни человек, всецело посвятивший себя развитию уральской научной школы, подготовке высококвалифицированных кадров для науки, образования и народного хозяйства Свердловской области. Он прививал молодежи любовь и тягу к самому процессу познания, к исследовательской и творческой деятельности, воспитал не одно поколение талантливых математиков и механиков", - отметил глава Среднего Урала.

Дата прощания с Владимиром Третьяковым пока не объявлена.

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В Екатеринбурге на 85-м году жизни скончался профессор УрФУ Владимир Третьяков

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Теги: Третьяков, смерть, профессор, УрФУ



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