Защитники ПРОМЭКТа просят Волкова и Якушева дать правовую оценку действиям "Маяка"

Защитники исторического здания ПРОМЭКТа в Екатеринбурге написали открытое письмо министру строительства Свердловской области Михаилу Волкову и полномочному представителю президента РФ в УрФО Владимиру Якушеву. Они попросили дать правовую оценку действиям застройщика.

Напомним, разбор конструктивистского здания на улице Декабристов, 20 начался еще перед Новым годом и в праздники продолжился усиленными темпами, несмотря на поданное заявление на включение его в перечень объектов культурного наследия. Мэрия Екатеринбурга неоднократно призывала приостановить работы, однако застройщик "Маяк" это проигнорировал. На месте здания ПРОМЭКТа, как ожидается, появятся две многоэтажки.

Как сообщили Накануне.RU защитники объекта, в своем открытом письме они просят Михаила Волкова и Владимира Якушева дать правовую оценку действиям "Маяка" и сделать так, чтобы исходно-разрешительная документация на новое строительство на этой территории соответствовала рекомендациям Минстроя РФ по развитию застроенных территорий. Также активисты настаивают, что Екатеринбургу нужен градостроительный регламент, соответствующий стандарту комплексного развития территорий, который регулирует высоту и другие объемно-пространственные характеристики новой застройки, в первую очередь, в исторически значимых районах.

"Я предлагаю до 11 января попробовать под этим письмом собрать реальные подписи живых людей, под двумя экземплярами, и отнести их 11-го в Минстрой и полпреду", - рассказала активистка Полина Иванова.

Ранее стало известно, что защитники ПРОМЭКТа могут организовать митинг, чтобы не допустить окончательного сноса здания.