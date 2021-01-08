08 Января 2021
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Коронавирус, китаец, маска (2020) | Фото: Накануне.RU

В России – более 23 тысяч новых случаев коронавируса в 84 регионах

За минувшие сутки в России выявлено 23 тыс. 652 новых случая коронавируса в 84 регионах страны. Об этом Накануне.RU сообщили в федеральном оперативном штабе по профилактике COVID-19.
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Первое место по приросту заболевших заняла Москва – 5 тыс. 27 случаев. После нее идут Санкт-Петербург – 3 тыс. 17 и Московская область – 1 тыс. 226 новых случаев.

Что касается регионов Уральского федерального округа, лидером по приросту стала Свердловская область, где подтвердились 387 случаев ковида. Далее идут Челябинская область (297), Ханты-Мансийский автономный округ (174), Тюменская область (156), Ямало-Ненецкий автономный округ (138) и Курганская область (105 случаев).

По данным оперштаба, за сутки в России полностью выздоровело 21 тыс. 677 человек и зафиксировано 454 летальных исхода.

Как сообщало Накануне.RU, 11 января в Свердловской области заканчивается дистанционное обучение для всех школьников, которое ранее ввели из-за ситуации с коронавирусом.

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В России – более 23 тысяч новых случаев коронавируса в 84 регионах

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Теги: коронавирус, Россия, регионы



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