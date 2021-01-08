08 Января 2021
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Петр Ян (2020) | Фото: клуб &quot;Архангел Михаил&quot;

"Заткну его большой рот". Уральский боец Петр Ян назвал дату поединка со Стерлингом

Стала известна дата поединка российского чемпиона UFC в легчайшем весе Петра Яна и американца Алджамейна Стерлинга. Об этом сам уральский боец рассказал сегодня в своем Instagram.

Напомним, изначально чемпионский бой должен был состояться 12 декабря прошлого года. Планировалось, что встреча Яна и Стерлинга возглавит турнир UFC 256 в Лас-Вегасе, но заем бой был неожиданно перенесен.

Как сообщил Петр, он подерется со своим оппонентом 6 марта в Лас-Вегасе в рамках турнира UFC 259.

Петр Ян, Алджамейн Стерлинг(2021)|Фото: instagram.com/petr_yan

"6 марта наступит время заткнуть его большой рот", - прокомментировал Ян.

Сам Стерлинг не остался без ответа.

"Собираюсь размазать этого парня с первого же тейкдауна", - заявил американец у себя в Instagram.

Как сообщало Накануне.RU, ранее Петр Ян объяснил перенос поединка с Алджамейном Стерлингом.

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"Заткну его большой рот". Уральский боец Петр Ян назвал дату поединка со Стерлингом

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Теги: Ян, Стерлинг, бой, дата



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Ранее 24.11.2020 14:29 Мск "Большие игры": уральский боец Петр Ян объяснил перенос поединка со Стерлингом

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