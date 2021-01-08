В Подмосковье скончался создатель брендов "Рецепты бабушки Агафьи" и Natura Siberica

В России скончался создатель брендов "Рецепты бабушки Агафьи" и Natura Siberica бизнесмен Андрей Трубников.

Как сообщает издание РБК со ссылкой на его пресс-секретаря, Трубников умер 7 января в своем доме в Подмосковье. Других подробностей смерти пока нет. Мужчине был 61 год.

Андрей Трубников запустил бренд "Рецепты бабушки Агафьи" в 2002 году. Спустя шесть лет появилась марка "Натура Сиберика", а в 2012-м – одноименная розничная сеть Natura Siberica. Сейчас в нее входят более 55 точек в РФ и за рубежом, под брендом Organic Shop работают еще 39 магазинов.

Совокупная выручка производителя косметики и ретейлера в 2019 году, по собственным данным, составила 14 млрд рублей, компаниями владеют Трубников и члены его семьи.

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