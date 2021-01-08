Число жертв беспорядков в Вашингтоне увеличилось до пяти – умер полицейский

В полиции американского Капитолия подтвердили гибель своего сотрудника, который пострадал во время беспорядков в здании Конгресса 6 января.

Как говорится в сообщении ведомства, офицер полиции Капитолия США Брайан Сикник получил ранение во время столкновений с протестующими в Вашингтоне. После он вернулся в офис и потерял сознание. Полицейского госпитализировали в местную больницу, но он скончался вечером 7 января по местному времени (то есть утром 8 января по московскому времени).

Как пишет "Интерфакс", Сикник стал пятой жертвой беспорядков, произошедших в Вашингтоне.

Напомним, 6 января сторонники Дональда Трампа устроили штурм Белого дома. Они собрались в тот момент, когда Джо Байдена собирались утвердить в качестве нового президента США. Охрана открыла огонь, в итоге погибла девушка, еще несколько человек пострадали.

Внутри Белого дома в Вашингтоне между сотрудниками правоохранительных органов и митингующими произошло несколько стычек. В штурме участвовали тысячи людей, а конгрессменов по одному выводили в противогазах.

Ранее сообщалось, что во время захвата Капитолия пострадали 50 полицейских.