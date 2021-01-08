Зеленский объяснил, зачем на Украине вводится тотальный карантин

Украинский президент Владимир Зеленский объяснил, зачем в стране вводится тотальный карантин.

Напомним, с сегодняшнего дня, 8 января, на Украине начинает действовать новый локдаун из-за опасности распространения COVID-19. Закрыты школы и вузы, запрещается проводить массовые мероприятия. Не работают торговые центры, а кафе, бары и рестораны переходят в режим "на вынос".

Как пишет РИА Новости, по словам Зеленского, главная цель карантина – это уменьшение количества больных как коронавирусом, так и сезонным гриппом для снижения нагрузки на больницы. Также президент Украины подчеркнул, что этот локдаун будет более мягким по сравнению с весенним.

"Мы сбиваем сразу волну роста количества больных после новогодних праздников и параллельно ускоряем получение качественной зарегистрированной вакцины, одобренной ВОЗ", - отметил Владимир Зеленский.

Ранее сообщалось, что в Киеве на базе одной из частных клиник началась подпольная VIP-вакцинация от коронавируса. Позволить себе ее могут только богатые люди: стоимость прививки колеблется от 1 до 3 тысяч евро.