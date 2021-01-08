08 Января 2021
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самолёт atr-72 авиакомпания utair ютэйр (2016) | Фото: Накануне.ru

Летевший в Сургут самолет вернулся в аэропорт из-за отказа правого двигателя

В пятницу пассажирский самолет, вылетевший из Новосибирска в Сургут (ХМАО), вынужденно вернулся обратно.

Как сообщили Накануне.RU в Уральской транспортной прокуратуре, рано утром 8 января в аэропорту Новосибирска совершило посадку воздушное судно АТР-72 авиакомпании "ЮТэйр" сообщением "Новосибирск – Сургут". Предварительной причиной возврата стал отказ правого двигателя.

На борту находилось 52 пассажира и пятеро членов экипажа. Как уточнили в надзорном ведомстве, посадка произошла в штатном режиме, самолет не поврежден, пострадавших нет.

Сейчас Сургутской транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства о безопасности полетов.

"С пассажирами и экипажем все в порядке. Самолет планировался для дальнейшего рейса из Новосибирска в Красноярск, но по правилам авиакомпания делает замену воздушного судна. Резервный самолет уже летит из Тюмени. На время вынужденной задержки пассажирам предоставляем горячее питание. Вылет рейса "Новосибирск – Красноярск" запланирован на 14.00 местного времени", - сообщили в пресс-службе авиакомпании Utair.

Как сообщало Накануне.RU, 3 января самолет "Аэрофлота" не смог улететь из Сургута в Москву из-за технической неисправности.

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Летевший в Сургут самолет вернулся в аэропорт из-за отказа правого двигателя

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Теги: самолет, Сургут, Новосибирск, аэропорт



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