08 Января 2021
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Происшествия В России За рубежом
хакеры (2011) | Фото:http://webnewsblog.ru

Россиянина, совершившего крупнейшую в истории кражу клиентских данных в США, осудили на 12 лет

Россиянин Андрей Тюрин в США приговорен к 12 годам тюремного заключения за киберпреступления. Об этом сообщает ТАСС.

Тюрина в 2018 году экстрадировали из Грузии в США, признал вину по предъявленным ему обвинениям в кибератаках против банка JPMorgan Chase. Секретная служба США утверждала, что россиянин несет ответственность за "крупнейшую в истории кражу клиентских данных финансового учреждения США".

По данным следствия, сообщники Тюрина использовали полученную информацию для мошеннических финансовых схем.

Тюрин пошел на сделку с правосудием. В этом случае ему грозит 15 - 20 лет тюрьмы.

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Россиянина, совершившего крупнейшую в истории кражу клиентских данных в США, осудили на 12 лет

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Теги: киберпреступление, андрей тюрин, приговор



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Ранее 24.09.2019 12:38 Мск Хакер из РФ признался в крупнейшей кибератаке на финансовые учреждения США

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