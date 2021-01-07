Россиянина, совершившего крупнейшую в истории кражу клиентских данных в США, осудили на 12 лет

Россиянин Андрей Тюрин в США приговорен к 12 годам тюремного заключения за киберпреступления. Об этом сообщает ТАСС.

Тюрина в 2018 году экстрадировали из Грузии в США, признал вину по предъявленным ему обвинениям в кибератаках против банка JPMorgan Chase. Секретная служба США утверждала, что россиянин несет ответственность за "крупнейшую в истории кражу клиентских данных финансового учреждения США".

По данным следствия, сообщники Тюрина использовали полученную информацию для мошеннических финансовых схем.

Тюрин пошел на сделку с правосудием. В этом случае ему грозит 15 - 20 лет тюрьмы.