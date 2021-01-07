В Ярославле от коронавируса скончалась мать Сергея Скрипаля

В Ярославле скончалась мать Сергея Скрипаля - бывшего полковника ГРУ, оказавшегося в центре шпионского скандала с отравлением в Солсбери.

Женщине было 92 года, она умерла в больнице, где проходила лечение от коронавируса. Течение болезни было осложнено сопутствующими хроническими заболеваниями и возрастом, сообщают федеральные СМИ.

Напомним, власти Британии не раскрывают местоположение Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Британский посол в Москве Дебора Броннерт отказалась ответить, находятся ли они именно в Великобритании. 4 марта 2018 года осужденный в России за госизмену экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были госпитализированы с отравлением неизвестным веществом в британском Солсбери. Британские власти утверждают, что они были отравлены нервно-паралитическим газом семейства "Новичок", и возлагают на Россию вину за покушение.