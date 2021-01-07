Во время захвата Капитолия пострадали 50 полицейских

Более 50 полицейских пострадали во время беспорядков на Капитолийском холме в США.

Об этом заявил глава полиции Капитолия (ПК) Стивен Сунд,по его данным несколько человек госпитализированы с серьезными ранениями.

"Более 50 (полицейских) ПК США и ДМП (Департамента столичной полиции – ред.) получили травмы в ходе сегодняшнего нападения на Капитолий. Несколько офицеров ПК США были госпитализированы с серьезными ранениями", - говорится в его заявлении на сайте ведомства.

Он сообщил также, что полицейский, застреливший женщину во время штурма Капитолия, отправлен в отпуск. "В соответствии с регламентом ПК США сотрудник был отправлен в административный отпуск, его полицейские полномочия были приостановлены до получения результатов совместного расследования Департамента столичной полиции и ПК США", - говорится в его заявлении на сайте ведомства, которое цитирует РИА Новости.

Полиция задержала 68 человек, лишь один из них - житель столицы, сообщил глава городской полиции Роберт Конти. "Вчера вечером и сегодня ранним утром были арестованы 68 человек, из них 60 – совершеннолетние мужчины и восемь – совершеннолетние женщины", - заявил глава городской полиции. 41 арест был произведен на территории Капитолия.