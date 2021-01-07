08 Января 2021
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Общество За рубежом
Марк Цукерберг (2016) | Фото:

Просто такая демократия. Цукерберг забанил Трампа в Facebook и Instagram до конца полномочий

Глава Facebook Марк Цукерберг заявил, что блокировка аккаунтов президента США Дональда Трампа продлевается на неопределенный срок - как минимум до инаугурации преемника Джо Байдена.

"Шокирующие события последних 24 часов наглядно демонстрируют, что президент Дональд Трамп намерен использовать оставшееся время на посту, чтобы подорвать мирный и законный переход власти к избранному ему преемнику Джо Байдену", - заявил Цукерберг на своей странице в Facebook. Он напомнил, что соцсеть накануне удаляла обращения Трампа к сторонникам, поскольку они могли спровоцировать дальнейшее насилие.

"Последние несколько лет мы позволили президенту Трампу использовать нашу платформу согласно нашим правилам, иногда удаляя контент или маркируя его посты, когда они нарушали нашу политику. Мы сделали это, потому что считаем, что общественность имеет право на максимально широкий доступ к политическим высказываниям, даже спорным. Но нынешний контекст принципиально отличается, сейчас нашу платформу используют для подстрекательства к насильственному восстанию против демократически избранного правительства", - пишет Цукерберг.

"Мы считаем, что риски позволить президенту продолжать пользоваться нашим сервисом в этот период просто слишком велики. Поэтому продлеваем блок, который мы размещаем в его аккаунтах Facebook и Instagram на неопределенный срок и хотя бы на ближайшие две недели до завершения мирного перехода власти", - подчеркнул глава компании.

Напомним, блокировки соцсетей Трампа произошли на фоне беспорядков в Вашингтоне, когда сторонники президента захватили Капитолий и сорвали заседание обеих палат Конгресса, которые должны были утвердить результаты ноябрьских выборов президента, победу на которых одержал демократ Джо Байден. Позднее Конгрессу все же удалось завершить заседание. Трамп признал победу Байдена и пообещал мирно передать ему власть.

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Просто такая демократия. Цукерберг забанил Трампа в Facebook и Instagram до конца полномочий

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Теги: марк цукерберг, Facebook, Instagram, дональд трамп, джо байден



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