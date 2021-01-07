07 Января 2021
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Экономика За рубежом
Илон Маск (2019) | Фото:Википедия

Илон Маск стал самым богатым человеком в мире

Самым богатым человеком в мире стал руководитель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск. Такую оценку приводит CNBC.

За последние 13 месяцев состояние Маска выросло более чем на $100 млрд. В январе 2020 года Маск в рейтинге Bloomberg занимал 35-е место. Основной причиной увеличения состояния Маска стал рост капитализации Tesla. В январе 2020 года она составляла менее $100 млрд, а сейчас оценивается примерно в $750 млрд. Tesla была основана Маском в 2003 году. Сначала компания специализировалась на производстве электромобилей, но позже стала заниматься также созданием энергонакопительных систем.

По подсчетам его специалистов, состояние Маска увеличилось до $185 млрд в свете повышения курса акций Tesla на фондовых торгах. Общая стоимость активов Безоса телеканал оценивает сейчас в $184 млрд.

Фондовые торги в США еще продолжаются. Сессия завершится через несколько часов.

В рейтинге самых богатых людей мира, составляемых агентством Bloomberg, Маск по-прежнему занимает второе место, согласно данным за среду. Его состояние оценивается в $181 млрд. Глава Amazon Джефф Безос - на первом месте ($184 млрд). В конце ноября 2020 года Маск вышел на второе место в указанном рейтинге, опередив основателя корпорации Microsoft Билла Гейтса.

 

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Илон Маск стал самым богатым человеком в мире

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Теги: самый богатый человек, илон маск



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