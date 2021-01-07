Тиньков потерял контроль над TCS Group

Бизнесмен Олег Тиньков потерял контроль над TCS Group в результате конвертации акций.

Коммерсант сообщает, что акции TCS Group класса B, принадлежащие трастам семьи бизнесмена Олега Тинькова Rigi Trust и Bernina Trust, с 7 января конвертируются в акции класса A. Об этом компания объявила на сайте Лондонской фондовой биржи. Доля голосующих акций господина Тинькова в TCS Group снизилась с 84% до 35%.

Акции класса A дают один голос, акции класса B — десять. Тиньков обосновал конвертацию акций желанием соблюдать интересы инвесторов. "Теперь каждая акция имеет равное право голоса, и все интересы акционеров становятся согласованней", - приводятся слова Олега Тинькова в сообщении TCS Group. Он отметил, что компания работает над следующими этапами плана корпоративного управления, которые будут представлены в ближайшие месяцы.

Месяцем ранее доля господина Тинькова в TCS Group сократилась на 5%. Основатель Тинькофф-банка продал глобальные депозитарные расписки на сумму $325 млн. По его словам, до $200 млн из них планируется потратить на создание фонда семьи Тиньковых по борьбе с раком крови.