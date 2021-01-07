Тиньков потерял контроль над TCS Group

07 Января 2021
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Бюджет медицины подрывает устойчивость страны"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика В России За рубежом
Олег Тиньков (2011) | Фото: sostav.ru

Тиньков потерял контроль над TCS Group

Бизнесмен Олег Тиньков потерял контроль над TCS Group в результате конвертации акций.

Коммерсант сообщает, что акции TCS Group класса B, принадлежащие трастам семьи бизнесмена Олега Тинькова Rigi Trust и Bernina Trust, с 7 января конвертируются в акции класса A. Об этом компания объявила на сайте Лондонской фондовой биржи. Доля голосующих акций господина Тинькова в TCS Group снизилась с 84% до 35%.

Акции класса A дают один голос, акции класса B — десять. Тиньков обосновал конвертацию акций желанием соблюдать интересы инвесторов. "Теперь каждая акция имеет равное право голоса, и все интересы акционеров становятся согласованней", - приводятся слова Олега Тинькова в сообщении TCS Group. Он отметил, что компания работает над следующими этапами плана корпоративного управления, которые будут представлены в ближайшие месяцы.

Месяцем ранее доля господина Тинькова в TCS Group сократилась на 5%. Основатель Тинькофф-банка продал глобальные депозитарные расписки на сумму $325 млн. По его словам, до $200 млн из них планируется потратить на создание фонда семьи Тиньковых по борьбе с раком крови.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Тиньков потерял контроль над TCS Group

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: олег тиньков, tcs group, лондонская биржа, конвертация акций



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети