07 Января 2021
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Происшествия За рубежом
ФБР, спецслужбы (2013) | Фото:ansar.ru

ФБР просит американцев помочь в опознании участников беспорядков

ФБР просит американцев помочь в опознании участников беспорядков. Напомним, в Вашингтоне прошли волнения сторонников Дональда Трампа, не согласных с результатами выборов. Они захватили здание Конгресса, где в этот момент заседали обе палаты на предмет утверждения результатов выборов.

"ФБР собирает информацию, которая позволит установить круг лиц, активно подстрекавших к насилию в Вашингтоне, округ Колумбия, - говорится в заявлении, размещенном в среду на сайте спецслужбы. - ФБР принимает устные сообщения и визуальную информацию с цифровых носителей о беспорядках и насилии в здании американского Капитолия и прилегающем районе Вашингтона, округ Колумбия, 6 января 2021 года".

Бюро просит всех свидетелей противоправных действий предоставлять ему любые относящиеся к указанным беспорядкам информацию, фото- и видеоматериалы. "Нашей целью является обеспечение конституционного права граждан на протест путем защиты каждого от насилия и другой криминальной активности", - отмечается в тексте, который цитирует ТАСС. В нем также говорится о создании специальной интернет-страницы, куда следует направлять соответствующие сведения.

Напомним, Конгресс должен был принять решение на заседании 6 января. Однако работа обеих палат была сорвана в результате штурма Капитолия, который предприняли сторонники Дональда Трампа, проигравшего выборы, но не отказавшегося от амбиций. В результате беспорядков погибли четыре человека, несколько человек пострадали, около двух десятков задержаны. Пентагон распорядился мобилизовать нацгвардию округа Колумбия, дополнительные силы переброшены из Нью-Йорка.

Конгресс США утвердил результаты ноябрьских выборов президента страны, победу на которых одержал кандидат от демократов Джо Байден. Решение принято на совместном заседании обеих палат. Инаугурация назначена на 20 января. До этого момента в Вашингтоне продолжит действовать режим ЧС.

Трамп пообещал мирно передать полномочия утвержденному президенту США Джо Байдену.

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ФБР просит американцев помочь в опознании участников беспорядков

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Теги: фбр, опознание участников беспорядков



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