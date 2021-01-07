Жительницу Прикамья подозревают в том, что она выбросила новорожденную внучку в помойку

В Пермском крае пожилую женщину подозревают в убийстве новорожденной внучки. Тело ребенка найдено в коробке на помойке.

По сообщению пресс-службы СУ СКР Пермского края, в конце декабря 2020 года в городе Чернушке 59-женщина совершила убийство новорожденной внучки, которую в домашних условиях родила её 37-летняя дочь. Скрывая следы преступления, подозреваемая положила тело ребенка в коробку и выбросила в контейнер для мусора. О совершенном преступлении стало известно от соседей.

Следователем возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего, женщина арестована и дает признательные показания.