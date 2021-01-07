После праздников свердловских школьников вернут за парты

В Свердловской области заканчивается дистанционное обучение в школах. Об этом заявил губернатор региона в Instagram.

"Ещё до праздников мы договорились с нашими эпидемиологами о том, что к 7-8 января они дадут нам прогноз развития ситуации и рекомендации, касающиеся возврату школьников за парты. Сегодня мы видим, что ситуация с распространением коронавируса стабильна. Фиксируем пусть небольшое, но снижение случаев заболевания в регионе. Система здравоохранения работает устойчиво, без серьёзных сбоев. Количество свободных коек в инфекционных стационарах сейчас выросло до 3,5 тысяч. Всё это даёт нам возможность с 11 января вернуть в школы учеников всех классов — от первых до одиннадцатых", – написал глава региона.

На дистанте останутся учащиеся средних специальных учебных заведений – по ним решение будет принято дополнительно.