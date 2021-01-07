Группу туристов из Екатеринбурга эвакуировали из нацпарка "Ергаки" в Хакасии, одна женщина умерла

Группу туристов из Екатеринбурга эвакуировали из нацпарка "Ергаки" в Хакассии, одна женщина умерла. Как сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС, группа совершала переход по хребту Арадан.

Туристы связались с МЧС по номеру 112 накануне и сообщили, что их группа терпит бедствие в районе перевала "Прогресс". У участницы группы, женщины 1969 г. р. произошла остановка сердца.

"Во время прохождения лыжного маршрута через перевал "Прогресс", одной из наших участниц стало плохо. Силами группы мы ее смогли довести до лагеря, но, к сожалению, через полтора часа у нее остановилось сердце", - объяснил старший группы туристов.

На помощь екатеринбуржцам вылетел вертолет МИ-8 МЧС России с группой спасателей. Несмотря на густую растительность, пилотам удалось посадить машину достаточно близко к лагерю туристов.

Маршрут был зарегистрирован в МЧС и должен был продлиться с 29 декабря до 8 января. По данным синоптиков в эти дни в данной местности ожидалось аномальное снижение температуры до минус 45 градусов. Туристы были информированы о предстоящем понижении температуры, но несмотря на это решились на рискованное путешествие. Лишь благодаря тому, что туристы имели при себе средства связи, спасателям удалось в кратчайшие сроки найти их, отмечают в МЧС.