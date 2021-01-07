07 Января 2021
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Происшествия За рубежом
лаборатория, анализ, вирус, коронавирус, ОРВИ, пробирка (2020) | Фото: пресс-служба губернатора ЯНАО

Британский штамм коронавируса выявлен уже в 22 странах Европы

Британский штамм коронавируса выявлен уже в 22 странах Европы. Об этом заявил руководитель Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге на брифинге.

По сообщению Ведомостей, Клюге обратил внимание на то, что штамм вызывает тревогу, поскольку распространяется быстрее. В то же время, медики не зафиксировали серьезных изменений в том, как протекает вызванное вирусом заболевание.

 

Ранее в ВОЗ сообщили, что "британский" штамм коронавируса, получивший название VOC-202012/01, зафиксирован в 40 странах мира. В организации отметили, что третью неделю подряд в мире регистрируется более 4 млн случаев заражения коронавирусом. За последнюю неделю число смертей от коронавируса выросло на 3% — до 76 000. Всего в мире зарегистрировано 83 млн случаев заражения коронавирусом и более 1,8 млн случаев смерти от него.

Об обнаружении нового штамма коронавируса Великобритания сообщила 14 декабря. Премьер-министр страны Борис Джонсон назвал его потенциально более опасным, чем SARS-CoV-2, однако эти сведения не подтверждены. Впоследствии штамм нашли еще в ряде стран, включая Данию, Германию и Австралию. 23 декабря британские власти сообщили об обнаружении еще одного нового штамма коронавируса, завезенного из ЮАР.

Около 20 стран, в том числе Россия, ограничили авиасообщение с Великобританией. В России новый штамм не выявлен. По данным специалистов, британский штамм коронавируса может быть на 70% более заразным, однако нет данных, что он повышает тяжесть заболевания или повышает риск смерти.

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Британский штамм коронавируса выявлен уже в 22 странах Европы

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Теги: коронавирус, британский штамм, воз



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