Трамп пообещал передать власть Байдену

Дональд Трамп пообещал мирно передать полномочия утвержденному президенту США Джо Байдену. Об этом говорится в сообщении, распространенном Белым домом США.

"Несмотря на то что я полностью не согласен с итогами выборов и факты подтверждают меня, тем не менее 20 января будет организованная передача власти. Я всегда говорил, что мы продолжим нашу борьбу за то, чтобы подсчитывались только законные голоса. Хотя это означает конец величайшего первого президентского срока в истории, это только начало нашей борьбы за то, чтобы снова сделать Америку великой", - цитирует Коммерсант по CNN.

20 января состоится инаугурация нового президента.

Ранее Конгресс США утвердил результаты ноябрьских выборов президента страны, победу на которых одержал кандидат от демократов Джо Байден. Решение принято на совместном заседании обеих палат. Инаугурация назначена на 20 января. До этого момента в Вашингтоне продолжит действовать режим ЧС.

Напомним, Конгресс должен был принять решение на заседании 6 января. Однако работа обеих палат была сорвана в результате штурма Капитолия, который предприняли сторонники Дональда Трампа, проигравшего выборы, но не отказавшегося от амбиций. В результате беспорядков погибли четыре человека, несколько человек пострадали, около двух десятков задержаны. Пентагон распорядился мобилизовать нацгвардию округа Колумбия, дополнительные силы переброшены из Нью-Йорка.