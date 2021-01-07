Президентом США утвержден Джо Байден. Инаугурация 20 января

Конгресс США утвердил результаты ноябрьских выборов президента страны, победу на которых одержал кандидат от демократов Джо Байден. Решение принято на совместном заседании обеих палат. Инаугурация назначена на 20 января. До этого момента в Вашингтоне продолжит действовать режим ЧС.

Напомним, Конгресс должен был принять решение на заседании 6 января. Однако работа обеих палат была сорвана в результате штурма Капитолия, который предприняли сторонники Дональда Трампа, проигравшего выборы, но не отказавшегося от амбиций. В результате беспорядков погибли четыре человека, несколько человек пострадали, около двух десятков задержаны. Пентагон распорядился мобилизовать нацгвардию округа Колумбия, дополнительные силы переброшены из Нью-Йорка.