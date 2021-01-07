07 Января 2021
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Происшествия В России
Фото врача из ГКБ №40 (2020) | Фото: Накануне.RU

"Ситуация стабилизируется". В России за сутки коронавирусом заболели 23541 человек

За сутки в 85 регионах России выявили 23 тыс. 541 случай заболевания COVID-19. 11,4% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 506 летальных исходов. По данным оперативного штаба, полностью выздоровело 23 тыс. 729 человек.

Лидерами по приросту остаются Москва - 4871, Санкт-Петербург - 3005 и Московская область - 1228. В "пятерке" также Нижегородская - 403 и Воронежская - 394 области.

Пресс-служба Роспотребнадзора сообщила, что ситуацию с заболеваемостью в России можно считать стабилизирующейся.

"Эпидемиологическая обстановка по коронавирусу в России характеризируется как стабилизирующаяся, отмечается замедление темпов роста заболеваемости COVID-19. Суточный показатель заболеваемости снизился за последнюю неделю с 18,9 до 16,5 на 100 тыс. населения, однако в субъектах разброс значения суточного показателя заболеваемости варьирует от 2,44 до 67,98 на 100 тыс. населения, что говорит об актуальности действующих требований к профилактике коронавирусной инфекции, в том числе в период новогодних праздников. Показатель репродукции (Rt) в целом по стране составляет 1,0-0,9", - говорится в сообщении пресс-службы.

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"Ситуация стабилизируется". В России за сутки коронавирусом заболели 23541 человек

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Теги: коронавирус, сводка, новые случаи



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