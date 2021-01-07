07 Января 2021
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(2021) | Фото: kremlin.ru

Путин встретил Рождество на острове

Президент России Владимир Путин встретил Рождество в храме Николая Чудотворца, который расположен на острове Липно на востоке озера Ильмень, в восьми километрах от Великого Новгорода.

Как сообщили в пресс-службе Кремля, глава государства обратился к россиянам с посланием. "Этот чудесный праздник озаряет мир светом добра и любви, дарит миллионам людей радость и надежду, обращает их к непреходящим духовным ценностям. Важно, что Русская православная церковь, другие христианские конфессии уделяют неустанное внимание вопросам нравственного здоровья общества, укрепления института семьи, воспитания подрастающего поколения, искренне заботятся о поддержании межнационального и межрелигиозного диалога. Эта большая, многогранная работа заслуживает самого глубокого уважения", - говорится в тексте поздравления.

(2021)|Фото: kremlin.ru

Глава государства подарил храму икону "Господь Вседержитель". Образ написан в традициях иконописи Мстеры XIX века темперными красками. Киот с позолоченной рамой и оклад изготовлены в мастерских Свято-Троицкого Братства города Щигры.

Судя по фото, предоставленным пресс-службой, на богослужении вместе с Путиным было всего несколько человек. Все они были без средств индивидуальной защиты.

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Путин встретил Рождество на острове

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Теги: владимир путин, рождество, храм николая чудотворца на липне



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