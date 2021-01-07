Режим ЧС в Вашингтоне продлили на две недели

Мэр Вашингтона продлила режим ЧС в связи с протестами, которые охватили столицу 6 января.

"Сегодня протесты против Первой поправки переросли в насилие. Многие люди пришли в этот район вооруженными и с целью участия в насилии и разрушении и уже участвовали в насилии и разрушении. Они стреляли химическими раздражителями, бросались кирпичами, бутылками. Они нарушили безопасность Капитолия, и их разрушительное и буйное поведение потенциально может распространиться за пределы Капитолия. Сегодня они пытались сорвать работу Конгресса, связанную с принятием голосов коллегии выборщиков. Президент Трамп продолжает раздувать ярость и насилие, утверждая, что президентские выборы были недействительными. Люди недовольны судебными решениями и выводами государственных избирательных комиссий, и можно ожидать, что некоторые люди продолжат свои насильственные протесты до инаугурации", - говорится в сообщении городской администрации.

Мэр Вашингтона Мюриэл Боузер издала распоряжение, продлевающее чрезвычайное положение, объявленное ранее сегодня, в общей сложности на 15 дней, до тех пор, пока и если это не предусмотрено дальнейшим распоряжением мэра.