07 Января 2021
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Политика За рубежом
(2021) | Фото: t.me/russica2

Режим ЧС в Вашингтоне продлили на две недели

Мэр Вашингтона продлила режим ЧС в связи с протестами, которые охватили столицу 6 января.

"Сегодня протесты против Первой поправки переросли в насилие. Многие люди пришли в этот район вооруженными и с целью участия в насилии и разрушении и уже участвовали в насилии и разрушении. Они стреляли химическими раздражителями, бросались кирпичами, бутылками. Они нарушили безопасность Капитолия, и их разрушительное и буйное поведение потенциально может распространиться за пределы Капитолия. Сегодня они пытались сорвать работу Конгресса, связанную с принятием голосов коллегии выборщиков. Президент Трамп продолжает раздувать ярость и насилие, утверждая, что президентские выборы были недействительными. Люди недовольны судебными решениями и выводами государственных избирательных комиссий, и можно ожидать, что некоторые люди продолжат свои насильственные протесты до инаугурации", - говорится в сообщении городской администрации.

Мэр Вашингтона Мюриэл Боузер издала распоряжение, продлевающее чрезвычайное положение, объявленное ранее сегодня, в общей сложности на 15 дней, до тех пор, пока и если это не предусмотрено дальнейшим распоряжением мэра.

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Режим ЧС в Вашингтоне продлили на две недели

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Теги: протест в сша, штурм капитолия



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