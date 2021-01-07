Ребенок, которого спасли из обвала на Вилючинском водопаде, в тяжелом состоянии

На Камчатке обрушился ледник Вилючинского водопада. Под обвал попали четыре человека, в том числе ребенок. Один из туристов погиб.

Как сообщает пресс-служба камчатского клавка МЧС, пострадавших осмотрели медики, вертолётом "Витязь-Аэро" люди доставлены в краевую больницу.

По данным спасателей, пострадавшие входили в туристическую группу, которая покинула место происшествия в полном составе, однако исключить, что под ледяным завалом остались люди, пока нельзя.

На месте работают спасатели из разных подразделений и медики.

В пресс-службе краевой администрации сообщили о состоянии пострадавших. "Два человека, мужчина и женщина, находятся в удовлетворительном состоянии, они получили незначительные травмы. Ребёнок — в тяжёлом состоянии, он передан медикам", - говорится в сообщении пресс-службы.

Вилючинский водопад находится в 39 километрах к юго-западу от города Петропавловска-Камчатского. Расположен на северо-западном склоне вулкана Вилючинский. На склонах вулкана находятся ледники, из одного из них при таянии льда и фирны, в летнее время, берут своё начало воды, которые образуют небольшой ручей, и ниже по течению у подножия вулкана падают с высоты 40 метров, после чего скрываются в снежнике