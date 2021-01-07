Конгресс продолжил заседать по утверждению итогов выборов президента США

В Конгрессе США продолжилось обсуждение итогов выборов президента страны. Заседания палат возобновились после захвата Капитолия сторонниками Дональда Трампа.

РИА Новости отмечает, что палата представителей и сенат по отдельности отклонили возражения на утверждение выборщиков от штата Аризона, которые отдали свои голоса за Джо Байдена. Пока неясно, по каким еще штатам будут выдвинуты возражения.

Возражавшие сенаторы и члены палаты представителей заявляли, что перед утверждением итогов выборов необходимо провести 10-дневный "аудит" выборов. Ожидалось, что обе палаты конгресса отвергнут эти предложения.

Напомним, сторонники Трампа, проводившие в Вашингтоне марш "За спасение Америки", захватили здание Капитолия и сорвали заседания обеих палат Конгресса.

В результате беспорядков погибли четыре человека, несколько человек пострадали, около двух десятков задержаны.

Основные соцсети заблокировали аккаунты Трампа, назвав ситуацию в Вашингтоне чрезвычайной. В город направлены силы Нацгвардии округа Колумбия и тысяча бойцов из Нью-Йорка.