В России будут производить десятки миллионов доз вакцины "Спутник V"

Вскоре в России начнётся производство десятков миллионов доз вакцины против коронавируса "Спутник V", передаёт корреспондент Накануне.RU.

Производители вакцины улучшили свои производственные планы и смогут производить указанные объёмы доз, начиная с февраля.

"Наши производители кардинально улучшили свои производственные планы. Мы сумеем производить десятки миллионов доз вакцины, начиная с февраля", - цитирует ТАСС главу Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева.