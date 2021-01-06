07 Января 2021
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Общество
Храм-на-Крови (2020) | Фото: Накануне.RU

В Омской области магазин переделали в храм

В одной из деревень Омской области магазин переделали в храм, сообщает telegram-канал "Mash".

У живущей в Берёзовке семейной пары, которая владела магазином, тяжело болен сын. Мальчик выздороветь не может — у него синдром Вольфа — Хиршхорна (задержка физиологического, умственного и психомоторного развития). В 12 лет он весит 15 кг, почти всё время спит, а просыпается с дрожью в теле.

Родители мальчика не только молятся. Они занимаются с сыном адаптивной физкультурой, массажем, гидрованнами, бассейном, галотерапией. Реабилитацию он проходит в хосписе “Дом радужного детства”, а местный фонд недавно открыл сбор для него и других детей-инвалидов. В качестве новогодних подарков ребятам купят зонды для кормления, ингаляторы и матрасы против пролежней.

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В Омской области магазин переделали в храм

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Теги: Берёзовка. храм, магазин



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