В Омской области магазин переделали в храм

В одной из деревень Омской области магазин переделали в храм, сообщает telegram-канал "Mash".

У живущей в Берёзовке семейной пары, которая владела магазином, тяжело болен сын. Мальчик выздороветь не может — у него синдром Вольфа — Хиршхорна (задержка физиологического, умственного и психомоторного развития). В 12 лет он весит 15 кг, почти всё время спит, а просыпается с дрожью в теле.

Родители мальчика не только молятся. Они занимаются с сыном адаптивной физкультурой, массажем, гидрованнами, бассейном, галотерапией. Реабилитацию он проходит в хосписе “Дом радужного детства”, а местный фонд недавно открыл сбор для него и других детей-инвалидов. В качестве новогодних подарков ребятам купят зонды для кормления, ингаляторы и матрасы против пролежней.