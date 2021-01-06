Патриарх Кирилл раскритиковал covid-диссидентов

Патриарх Кирилл после службы в сочельник в Храме Христа Спасителя раскритиковал тех, кто не верит в опасность коронавируса, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Мы, конечно, должны соблюдать все предписания медиков — носить маски, стараться сохранять дистанцию друг от друга, не делать многое из того, к чему мы привыкли, потому что наша неосторожность может послужить причиной страшного заболевания. Призываю всех вас, мои дорогие, вести себя в соответствии с требованиями, которые сегодня предъявляет каждому из нас, ко всем роду человеческому современная медицина. Не следует пренебрегать всеми этими требованиями и предписаниями", - цитирует предстоятеля его пресс-служба.

Он уточнил, что "во многих храмах людей совсем мало, потому что очень опасная болезнь коснулась всего мира и нашего народа".

"Знаю, есть люди, которые ни во что не верят, ни в болезнь, ни в опасности, которые пренебрегают медицинскими предписаниями. Но мы, верующие, знаем, что в мире есть не только эти глупые люди (а их можно так назвать), но есть еще и множество тех, кто и в Бога не верит. Феномен неверия существует, и он всегда опасен. Очень опасно, когда люди не верят в Бога, смертельно опасно, так же как сегодня опасно, если люди не верят в распространение инфекции и не предохраняют себя от неё", - сказал патриарх.