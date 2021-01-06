Патриарх Кирилл раскритиковал covid-диссидентов

07 Января 2021
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Бюджет медицины подрывает устойчивость страны"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Москва
Царские дни, Екатеринбург (2018) | Фото: Накануне.RU

Патриарх Кирилл раскритиковал covid-диссидентов

Патриарх Кирилл после службы в сочельник в Храме Христа Спасителя раскритиковал тех, кто не верит в опасность коронавируса, передаёт корреспондент Накануне.RU.
Читайте также:

"Мы, конечно, должны соблюдать все предписания медиков — носить маски, стараться сохранять дистанцию друг от друга, не делать многое из того, к чему мы привыкли, потому что наша неосторожность может послужить причиной страшного заболевания. Призываю всех вас, мои дорогие, вести себя в соответствии с требованиями, которые сегодня предъявляет каждому из нас, ко всем роду человеческому современная медицина. Не следует пренебрегать всеми этими требованиями и предписаниями", - цитирует предстоятеля его пресс-служба.

Он уточнил, что "во многих храмах людей совсем мало, потому что очень опасная болезнь коснулась всего мира и нашего народа".

"Знаю, есть люди, которые ни во что не верят, ни в болезнь, ни в опасности, которые пренебрегают медицинскими предписаниями. Но мы, верующие, знаем, что в мире есть не только эти глупые люди (а их можно так назвать), но есть еще и множество тех, кто и в Бога не верит. Феномен неверия существует, и он всегда опасен. Очень опасно, когда люди не верят в Бога, смертельно опасно, так же как сегодня опасно, если люди не верят в распространение инфекции и не предохраняют себя от неё", - сказал патриарх.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Патриарх Кирилл раскритиковал covid-диссидентов

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: патриарх Кирилл, covid-диссиденты



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети