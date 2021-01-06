В России свободны 24% коек для больных коронавирусом, - Мурашко

В России свободны 24% коек для больных коронавирусом, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Свободный коечный фонд для лечения новой коронавирусной инфекции составляет 24%. В инфекционных госпиталях находятся 211,6 тыс. граждан. На амбулаторном лечении находятся 82% пациентов", - цитирует ТАСС выступление министра здравоохранения России Михаила Мурашко.

Напомним, за сутки коронавирус подтвердился у 24 тыс. 217 заболевших. В Москве, как и всегда, больше всего новых больных – 5 тыс. 142. Следом идут Санкт-Петербург (3 тыс. 341) и Московская область (1 тыс. 97). Меньше всего случаев - в Ненецком автономном округе (1).