Сербия купила 2 миллиона доз российской вакцины от коронавируса "Спутник V"

Российский фонд прямых инвестиций и правительство Сербии договорились о поставках российской вакцин от коронавируса "Спутник V", сообщили Накануне.RU в РФПИ.

Вакцинация населения "Спутником V" началась в Сербии сегодня – первая партия вакцины поступила ещё 30 декабря. Применение вакцины было одобрено без дополнительных клинических испытаний в стране.

Соглашение между РФПИ и Правительством Сербии позволит обеспечить вакцинацию 1 млн человек. Поставки "Спутника V" позволят Сербии диверсифицировать портфель вакцин против коронавируса. Вакцина для поставок в Сербию будет производиться международными партнерами РФПИ в Индии, Китае, Южной Корее и других странах.