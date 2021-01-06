"Достали "Брусники" и "Маяки". Активисты планируют митинг из-за сноса ПРОМЭКТа

Активисты могут организовать митинг, чтобы не допустить окончательного сноса здания ПРОМЭКТа. Об этом сообщил в "Фейсбуке" председатель регионального отделения ВООПиК Олег Букин.

По его словам, у акции протеста есть шансы на успех, кроме того, "сама подача уведомления будет сигналом в том числе городским властям перестать стесняться и выносить настоятельные рекомендации, а что-то сделать реально по ПРОМЭКТу".

Активист отмечает также и сопутствующий теме памятников градостроительный контекст в виде проблем и предложений: новые поправки в градкодекс о комплексном развитии территорий, высотные регламенты ПЗЗ, уплотнение застройки в центре, отсутствие полномочий у муниципалитета.

"Реально достали все эти "Брусники" и "Маяки" [названия компаний-застройщиков], чиновники и бессилие власти", - отметил Олег Букин.

В настоящее время снос ПРОМЭКТа продолжается. От дворового объема остался только фасад. Сегодня активисты также побывали на месте демонтажа, на объекте находится и основатель корпорации "Маяк" Владимир Коньков. "Коньков на объекте. Вчера, сегодня. Это не просто так. Возможно, боится, что ситуация выйдет из-под контроля. Наверное, не без оснований", - добавил Олег Букин.

Напомним, что разбор исторического конструктивистского здания на улице Декабристов, 20 начался перед Новым годом и в праздники продолжился усиленными темпами, несмотря на поданное заявление на включение здания в перечень объектов культурного наследия. Мэрия неоднократно призывала застройщика приостановить работы, однако "Маяк" все это проигнорировал. На месте здания ПРОМЭКТа, как ожидается, застройщик возведет две многоэтажки.