Участник "скверных" протестов в Екатеринбурге, предположительно, задержан и находится в СИЗО Читы

23-летний Иван Ноговицын, которому вменяют участие в событиях в сквере у театра Драмы Екатеринбурга в мае 2019 г., якобы задержан и находится в СИЗО Читы, сообщают "Вечерние ведомости".

Ноговицына задержали в ноябре 2020 г. во Владивостоке при пересечении государственной границы, затем был перевезли в Читу. В Екатеринбург его этапируют к февралю–марту. Ноговицын, отмечает издание, покинул Россию 27 февраля 2020 г. через границу с Казахстаном с туристической целью. Именно это якобы послужило поводом для объявления кго в федеральный розыск. Затем он перебрался в страны Юго-Восточной Азии, откуда летом-осенью опубликовал в соцсетях несколько фотографий (последние – из Лаоса). В ноябре он якобы прилетел из Сеула во Владивосток, после чего его и "взяли". По вменяемой ему части второй статьи 212 УК РФ ("Участие в массовых беспорядках") ему грозит до восьми лет колонии.

Напомним, в конце декабря 2020 г. стало известно, что Госохрана одобрила снос четырехэтажного корпуса Приборостроительного завода на Горького, 17 в Екатеринбурге. Об этом сообщается в документе, опубликованном управлением. Именно эта площадка была выбрана для строительства храма святой Екатерины.