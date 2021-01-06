Суд в Лондоне отказался освобождать Ассанжа под залог

В Лондоне суд не стал освобождать основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа под залог на время рассмотрения апелляции американской прокуратуры, добивающейся его экстрадиции, сообщает ТАСС.

"Я убеждена в наличии существенных оснований полагать, что господин Ассанж не явится в суд на рассмотрение апелляции, если сегодня он будет отпущен на свободу. Поэтому он должен оставаться под стражей", - сказала судья.

Ранее стало известно, что запрос об экстрадиции деятеля в США был отклонен лондонским судом из-за опасений в психическом здоровье Ассанжа.