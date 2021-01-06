06 Января 2021
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шахта Черемуховская-Глубокая, СУБР, Русал (2016) | Фото: Накануне.RU

В Камчатском крае нашли тела рабочих, оказавшихся под завалами на шахте

В Камчатском крае два рабочих оказались под завалами в шахте, сообщили Накануне.RU в региональном правительстве.

Информация об обрушении в шахтах Асачинского золоторудного месторождения поступила спасателям около полудня 6 января. По предварительным данным, под завалами оказалось пять человек, трое из которых выбрались самостоятельно. Судьба ещё двух человек оставалась неизвестной.

"Под землёй работают шесть специалистов военизированной горноспасательной части, идёт разборка завала. Связи с ними нет, поэтому о судьбе двух работников, которые не сумели вовремя выбраться из шахты, пока ничего неизвестно. Кроме того, над разбором завала трудятся девять внештатных сотрудников спасподразделения, работающих на предприятии. Силы и средства краевого управления МЧС, а также остальных органов РСЧС находятся в готовности оказать всю необходимую помощь пострадавшим. В частности, к вылету готов вертолёт медицины катастроф", - сказал и.о. заместителя председателя правительства Камчатского края — министр специальных программ Александр Заболиченко.

По данным "ТАСС", тела двух погибших рабочих извлекли из шахты.

Асачинское золоторудное месторождение расположено в 160 км от Петропавловска-Камчатского, в Елизовском районе. Лицензиями на право пользования недрами Асачинского золоторудного месторождения обладает ЗАО «Тревожное Зарево». Компания занимается добычей золото-серебряной руды. Этот рудник является одним из основных золотых месторождений в Южно-Камчатском районе.

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В Камчатском крае нашли тела рабочих, оказавшихся под завалами на шахте

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Теги: шахта, завал



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