В Киеве началась подпольная VIP-вакцинация богачей от коронавируса

В Киеве на базе одной из частных клиник началась подпольная VIP-вакцинация от коронавируса. Об этом пишет "Страна".

Позволить себе ее могут только богатые люди - стоимость прививки колеблется от 1 до 3 тыс. евро. Эта информация нигде не публикуется, а распространяется устно в соответствующих кругах. Людям колют вакцину немецкой компании BioNTech и американской Pfizer.

Естественно, доказательств того, что вакцина не поддельная, нет. Официально Украина не закупает ни одну вакцину. Пока есть только один контракт - на покупку 1,9 млн доз вакцины китайской компании Sinovac Biotech, но сроки ее доставки пока непонятны, так как она еще не зарегистрирована даже в Китае.

Изданию сообщили о подпольной вакцинации несколько киевских бизнесменов, которые уже привились. При этом в странах Запада она стоит около 20 долларов. То есть украинские богачи переплачивают примерно в 100 раз больше, не получая никаких документов о прививке, так как вакцинация подпольная.

Каким образом и откуда вакцину доставили на Украину, неизвестно. Но ей уже привились более десятка топ-чиновников, политиков, бизнесменов. Деньги принимаются только наличными.

Интересно, что в клинике на вопрос о проходящей вакцинации не отвечают, но позвонившим журналистам после паузы предложили явиться по записи на прием на следующий день и на месте поговорить о вакцине с администратором.

Напомним, украинские власти наотрез отказываются от российской вакцины как от "непроверенной".