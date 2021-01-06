В Киеве началась подпольная VIP-вакцинация богачей от коронавируса

06 Января 2021
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Бюджет медицины подрывает устойчивость страны"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество В бывшем СССР Украина
прививка (2020) | Фото: пресс-служба ОАО &quot;РЖД&quot;, Свердловская железная дорога

В Киеве началась подпольная VIP-вакцинация богачей от коронавируса

В Киеве на базе одной из частных клиник началась подпольная VIP-вакцинация от коронавируса. Об этом пишет "Страна".
Читайте также:

Позволить себе ее могут только богатые люди - стоимость прививки колеблется от 1 до 3 тыс. евро. Эта информация нигде не публикуется, а распространяется устно в соответствующих кругах. Людям колют вакцину немецкой компании BioNTech и американской Pfizer.

Естественно, доказательств того, что вакцина не поддельная, нет. Официально Украина не закупает ни одну вакцину. Пока есть только один контракт - на покупку 1,9 млн доз вакцины китайской компании Sinovac Biotech, но сроки ее доставки пока непонятны, так как она еще не зарегистрирована даже в Китае.

Изданию сообщили о подпольной вакцинации несколько киевских бизнесменов, которые уже привились. При этом в странах Запада она стоит около 20 долларов. То есть украинские богачи переплачивают примерно в 100 раз больше, не получая никаких документов о прививке, так как вакцинация подпольная.

Каким образом и откуда вакцину доставили на Украину, неизвестно. Но ей уже привились более десятка топ-чиновников, политиков, бизнесменов. Деньги принимаются только наличными.

Интересно, что в клинике на вопрос о проходящей вакцинации не отвечают, но позвонившим журналистам после паузы предложили явиться по записи на прием на следующий день и на месте поговорить о вакцине с администратором.

Напомним, украинские власти наотрез отказываются от российской вакцины как от "непроверенной".

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Киеве началась подпольная VIP-вакцинация богачей от коронавируса

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: коронавирус, вакцина, вакцинация, Украина



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети