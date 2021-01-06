06 Января 2021
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Общество За рубежом
Джо Байден делает прививку от коронавируса. (2020) | Фото: CNN

В США до половины медиков не хотят делать прививку вакциной Pfizer

Тревожно большое число американцев отказываться делать себе прививку от коронавируса вакциной Pfizer. Об этом пишет New York Post.

Более половины работников скорой помощи Нью-Йорка не хотят делать прививку. А губернатор штата Огайо Дж. Майк Девайн сообщил, что этой же позиции придерживаются около 60% работников домов престарелых в его штате.

Также в Калифорнии и Техасе наблюдается высокий уровень отказов медицинских работников от прививки. Так, отказались от этого препарата около 50% рабочих в округе Риверсайд и более половины работников в калифорнийской общественной больнице Святой Елизаветы.

Как сообщает The Times, согласно опросу Фонда семьи Кайзер, почти 30% медицинских работников вообще сомневаются в необходимости вакцинации. Те, кто не хотят вакцинироваться, указывают на подозрительную быстроту разработки вакцины и очевидное вмешательство политики в ее производство.

Гарвардский эпидемиолог Марк Липсич считает, что это может стать проблемой и ради "общественного блага" нужно прививать как можно больше людей.

Напомним, при испытании вакцины в США умерли шесть человек. В некоторых случаях вскоре после вакцинации требовалась госпитализация. А после вакцинации 113 тыс. человек более 3 тыс. оказались не способны выполнять повседневную деятельность, а некоторые даже нуждались в медицинской помощи. В Израиле от вакцины умерли по меньшей мере два человека.

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В США до половины медиков не хотят делать прививку вакциной Pfizer

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Теги: коронавирус, вакцина, вакцинация, прививка, США



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