06 Января 2021
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Политика Дальневосточный ФО
Экс-губернатор Камчатки Владимир Бирюков (2021) | Фото: Законодательное собрание Камчатского края

Умер бывший глава Камчатского края Владимир Бирюков

Скончался экс-губернатор Камчатского края Владимир Бирюков, сообщили Накануне.RU в региональном правительстве.

Ему было 87 лет. Бирюков возглавлял регион с 1991 по 2000 гг.

"Сегодня все мы понесли большую утрату. Ушёл из жизни человек-легенда, руководитель с большой буквы, для которого Камчатка и благополучие земляков всегда были главным приоритетом в работе. В самое непростое время Владимир Бирюков встал у руля Камчатки. Он никогда не боялся взять на себя полноту ответственности за самые непростые решения, мыслил стратегически и боролся за важные для края решения на самом высоком уровне. Патриот Камчатки, преданный ей до последнего вздоха, он и на заслуженном отдыхе всегда был в курсе жизни нашего полуострова. Имя его по праву останется в истории края, для которого Владимир Афанасьевич Бирюков так много сделал", - цитирует краевое заксобрание слова своего спикера Валерия Раенко.

Бирюков родился 19 октября 1933 г. в Астрахани. В 1956 г. по окончании Астраханского института рыбной промышленности и хозяйства, начал трудовой путь на Камчатке механиком Кихчикского рыбокомбината, затем был главным механиком на Октябрьском и Озерновском рыбокомбинатах.

С 1968 по 1977 г. работал в "Камчатрыбпроме" начальником технического отдела, главным инженером, руководителем "Камчатрыбпрома". С 1977 по 1978 г. – второй секретарь Камчатского областного комитета КПСС, в 1979 г. — председатель Камчатского облисполкома.

Экс-губернатор Камчатки Владимир Бирюков(2021)|Фото: Законодательное собрание Камчатского края

В 1980-90 гг. – главный специалист Камчатского отделения Гипрорыбпрома, заместитель председателя агропромышленного комитета, директор объединения "Камчатпищепром". С 1990 по 1991 г. – председатель Камчатского облисполкома. В1991 – 2000 г. – губернатор Камчатской области.

В 2004 г. Владимиру Бирюкову было присвоено звание "Почётный гражданин Камчатской области". По инициативе Владимира Афанасьевича Бирюкова на полуострове развивали энергетику на альтернативных и местных источниках топлива, а также добычу газа.

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Умер бывший глава Камчатского края Владимир Бирюков

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Теги: Владимир Бирюков, Камчатский край, губернатор



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