На Ямале появятся новые субсидируемые авиарейсы

В наступившем году на Ямале вырастет количество субсидируемых авиарейсов, сообщили Накануне.RU в окружном правительстве.

Среди новых рейсов – Надым – Сочи, Надым – Симферополь, Ноябрьск – Сочи, Красноселькуп – Салехард и Красноселькуп – Тюмень. Продажа билетов на юг стартует в первом квартале, из Красноселькупа – после открытия перевозок в этом направлении.

Субсидируемые перевозки продолжат по 34 направлениям. В частности, Надым – Уфа и обратно, Надым – Екатеринбург и обратно, Ноябрьск – Санкт-Петербург и обратно.