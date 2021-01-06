06 Января 2021
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Общество Ямало-Ненецкий АО
(2006) | Фото: www.savin.ru

На Ямале появятся новые субсидируемые авиарейсы

В наступившем году на Ямале вырастет количество субсидируемых авиарейсов, сообщили Накануне.RU в окружном правительстве.
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Среди новых рейсов – Надым – Сочи, Надым – Симферополь, Ноябрьск – Сочи, Красноселькуп – Салехард и Красноселькуп – Тюмень. Продажа билетов на юг стартует в первом квартале, из Красноселькупа – после открытия перевозок в этом направлении.

Субсидируемые перевозки продолжат по 34 направлениям. В частности, Надым – Уфа и обратно, Надым – Екатеринбург и обратно, Ноябрьск – Санкт-Петербург и обратно.

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На Ямале появятся новые субсидируемые авиарейсы

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Теги: авиакомпания Ямал, субсидируемый рейс



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