В Сибири появились две особые экономические зоны

В Омске и Красноярске появились две особые экономические зоны (ОЭЗ), сообщили Накануне.RU в Правительстве России.

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Постановления об этом подписал премьер Михаил Мишустин. В Омске откроют ОЭЗ "Авангард". На её территории, в частности, планируется разместить нефтехимические производства. К 2030 г. удастся создать более 700 рабочих мест и привлечь в область порядка 23 млрд руб. инвестиций.

В Красноярске начнёт работать ОЭЗ "Красноярская технологическая долина". С потенциальными резидентами заключено шесть соглашений. Речь идёт о производителях промышленного оборудования, продукции из алюминия для авиа- и машиностроения. К 2030 году на базе зоны появится около 1,3 тыс. рабочих мест, а объём инвестиций превысит 16 млрд руб.

Накануне.RU писало о том, что ОЭЗ "Титановая долина" окупилась за 10 лет лишь на 20%.