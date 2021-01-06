06 Января 2021
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Происшествия Тюменская область
Кулак (2020) | Фото: Накануне.RU

Матери из Тюменской области, чей сын в минус 40 гулял по улице в нижнем белье, грозит срок

39-летней матери из Вагая грозит срок за плохое воспитание детей, сообщили Накануне.RU в тюменском областном управлении СКР.
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По версии следствия, с 31 декабря прошлого года мать детей трёх и четырёх лет ушла в "новогодний" запой. 2 января младший из детей вышел во двор на улицу, где было минус 40, в одном нижнем белье. Ребёнка увидела бабушка, завела домой и сообщила об этом подозреваемой, которая в это время выпивала у соседей. Мать несколько раз ударила сына и бросила его на диван и продолжила застолье. 4 января, протрезвев, она увидела, что пострадавший лежит на диване в таком же положении, в каком она его оставила. Последовало обращение в больницу.

Старший ребенок также госпитализирован на обследование. Сейчас оба брата – в больнице, их лечат. Семья состоит на учёте как малообеспеченная. Дети посещали детский сад. Мать работает в магазине уборщицей и воспитывает детей одна. Теперь ей грозит до трёх лет колонии за "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних".

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Матери из Тюменской области, чей сын в минус 40 гулял по улице в нижнем белье, грозит срок

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Теги: мать, сын. мороз, воспитание



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