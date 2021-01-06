В сети мошенники "от имени" адвокатов Рамиля Шамсутдинова собирают деньги для срочника

Адвокаты срочника Рамиля Шамсутдинова Руслан Нагиев и Равиль Тугушев опровергли появившуюся в интернете информацию о сборе денег для их подзащитного, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"В интернете появилась информация о сборе средств для Рамиля Шамсутдинова от имени его адвокатов. Это не соответствует действительности. Будьте осторожны, не попадитесь на уловки мошенников", - написал Нагиев в своём Instagram.

Напомним, ранее признали срочника виновным в расстреле сослуживцев, но уточнили, что он заслуживает снисхождения. Следующее заседание по делу солдата состоится 18 января.