Бывший главный режиссёр пермского "Театра-Театра" перебрался в Литву

06 Января 2021
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Бюджет медицины подрывает устойчивость страны"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Пермский край
Владимир Гурфинкель (2018) | Фото: teatr-teatr.com

Бывший главный режиссёр пермского "Театра-Театра" перебрался в Литву

Бывший главный режиссёр "Театра-Театра" Владимир Гурфинкель перебрался в Литву, передаёт корреспондент Накануне.RU.
Читайте также:

"Начал работать в компании "Главный режиссёр русского драматического театра Литвы"", - написал Гурфинкель в своём Facebook.

Напомним, тогда ещё главный режиссёр учреждения Гурфинкель покинул "Театр-Театр" в ноябре 2018 г. "Счастье конечно! Мой роман с "Театром-Театром" подходит к завершению. Спасибо всем тем, с кем мы творили и создавали!", - написал режиссер.

Гурфинкель до приезда в Пермь работал главным режиссером Екатеринбургского академического театра драмы, а также худруком Челябинского театра драмы.

В 2012 и 2013 гг. Гурфинкель являлся создателем фестивального городка "Белые ночи в Перми". В 2016 г. министерство культуры Пермского края судилось с главным режиссером из-за заключенного контракта на реконструкцию нижней механики сцены. Ущерб бюджету оценивался в 2 млн руб., однако факты не получили доказательств в суде. Сам Гурфинкель подал иск к минкульту о защите чести и достоинства.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Бывший главный режиссёр пермского "Театра-Театра" перебрался в Литву

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Владимир Гурфинкель, Театр-Театр, главный режиссёр



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 07.11.2018 15:56 Мск Владимир Гурфинкель покинул "Театр-Театр"

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети