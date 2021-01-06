Бывший главный режиссёр пермского "Театра-Театра" перебрался в Литву

Бывший главный режиссёр "Театра-Театра" Владимир Гурфинкель перебрался в Литву, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Начал работать в компании "Главный режиссёр русского драматического театра Литвы"", - написал Гурфинкель в своём Facebook.

Напомним, тогда ещё главный режиссёр учреждения Гурфинкель покинул "Театр-Театр" в ноябре 2018 г. "Счастье конечно! Мой роман с "Театром-Театром" подходит к завершению. Спасибо всем тем, с кем мы творили и создавали!", - написал режиссер.

Гурфинкель до приезда в Пермь работал главным режиссером Екатеринбургского академического театра драмы, а также худруком Челябинского театра драмы.

В 2012 и 2013 гг. Гурфинкель являлся создателем фестивального городка "Белые ночи в Перми". В 2016 г. министерство культуры Пермского края судилось с главным режиссером из-за заключенного контракта на реконструкцию нижней механики сцены. Ущерб бюджету оценивался в 2 млн руб., однако факты не получили доказательств в суде. Сам Гурфинкель подал иск к минкульту о защите чести и достоинства.