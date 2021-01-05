Названы условия, при которых приехавшие в Югру вахтовики могут не проходить 14-дневный карантин

Изменился порядок приезда вахтовиков на различные предприятия ХМАО, сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей Югры.

Ранее вахтовиков после приезда в округ на 14 дней помещали в "буферную зону" (изолированные здания, помещения). В соответствии с новым постановлением губернатора Югры, по решению работодателя помещение работников на карантин не осуществляется в случае наличия у них отрицательного результата ПЦР-теста на коронавирус при условии отсутствия антител иммуноглобулинов класса М(IgM) и наличия антител иммуноглобулинов класса G(IgG).

Кроме того, работодатель вправе не помещать работника в "буферную зону" при наличии у последнего подтверждения о вакцинации против коронавируса.