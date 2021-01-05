05 Января 2021
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Экономика В России
(2004) | Фото: Накануне.ru

Страны ОПЕК+ разрешили России и Казахстану на фоне общего снижения добычи нефти качать больше "чёрного золота"

Страны ОПЕК+ договорились о параметрах сокращения добычи нефти в феврале и марте. Оно составит 7,125 млн баррелей в сутки. При этом Россия и Казахстан смогут в эти же месяцы увеличить её на 75 тыс. баррелей в сутки в пропорции 65 тыс. и 10 тыс. соответственно, сообщили ТАСС два источника в ОПЕК.
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Сейчас страны альянса сокращают добычу на 7,2 млн баррелей в сутки. Рост показателей России и Казахстана будет поглощен пропорциональным и добровольным сокращением добычи Саудовской Аравией.

Министры ОПЕК+, договорившиеся 5 января о параметрах соглашения по сокращению добычи нефти на февраль и март, в следующий раз соберутся на онлайн-встречу в начале марта.

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Страны ОПЕК+ разрешили России и Казахстану на фоне общего снижения добычи нефти качать больше "чёрного золота"

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Теги: ОПЕК+, добыча нефти, Россия, Казахстан, увеличение, спад



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