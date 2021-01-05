Страны ОПЕК+ разрешили России и Казахстану на фоне общего снижения добычи нефти качать больше "чёрного золота"

Страны ОПЕК+ договорились о параметрах сокращения добычи нефти в феврале и марте. Оно составит 7,125 млн баррелей в сутки. При этом Россия и Казахстан смогут в эти же месяцы увеличить её на 75 тыс. баррелей в сутки в пропорции 65 тыс. и 10 тыс. соответственно, сообщили ТАСС два источника в ОПЕК.

Сейчас страны альянса сокращают добычу на 7,2 млн баррелей в сутки. Рост показателей России и Казахстана будет поглощен пропорциональным и добровольным сокращением добычи Саудовской Аравией.

Министры ОПЕК+, договорившиеся 5 января о параметрах соглашения по сокращению добычи нефти на февраль и март, в следующий раз соберутся на онлайн-встречу в начале марта.