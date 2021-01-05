05 Января 2021
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Происшествия Тюменская область
Реанимация (2020) | Фото: Накануне.RU

В Тюмени в столкновении "скорой" и маршрутки пострадали четверо

В департаменте здравоохранения Тюменской области высказались об аварии на углу улиц 50 лет октября и Профсоюзной, в которую попала машина "скорой", передаёт корреспондент Накануне.RU.

Вызов поступил в 10.54, через две минуты бригада "скорой" была на месте, сообщили Накануне.RU в областном депздраве. После осмотра и оказания помощи четверых пациентов – двух сотрудников "скорой" и двух пассажиров общественного транспорта – медики доставили в ОКБ № 2. У сотрудников диагностированы ушибы мягких тканей головы и конечностей. После оказания помощи они направлены на амбулаторное наблюдение.

Ещё у одного участника дорожно-транспортного происшествия также ушибы, ему рекомендовано амбулаторное наблюдение. У четвертого участника диагностирован перелом ребра и ушиб поясницы, госпитализация не потребовалась.

В машине "скорой", попавшей в ДТП, везлись беременную пациентку. Она не пострадала и сразу же была направлена в клинику с другой бригадой.

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В Тюмени в столкновении "скорой" и маршрутки пострадали четверо

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Теги: маршрукта, авария, перекрёсток



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