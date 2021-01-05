05 Января 2021
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Ключи от квартиры (2017) | Фото: gztslovo.ru

Нужно вытаскивать людей из трущоб, - Путин

Во время совещания, посвящённого социальным вопросам, президент Владимир Путин выслушал доклад о расселении аварийного жилья. Перед выступлением соответствующего министра глава государства отметил, что "надо вытаскивать людей из трущоб", сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля.

"В конце года я уже говорил о том, что нужно вытаскивать людей из аварийного жилья, из трущоб. Как идёт работа в этом направлении? За счёт каких механизмов можно придать большую динамику всей этой работе? Что конкретно предлагается здесь дополнительно сделать?", - спросил Путин министра строительства и ЖКХ Ирека Файзуллина.

Сменщик Владимира Якушева ответил, что "предварительные итоги 2020 г. показывают ожидаемый ввод более 80 млн "квадратов" жилья".

"Конечно, одним из ключевых решений по достижению данных показателей стала программа субсидирования льготной процентной ставки по ипотеке. 2020 – год рекордного объёма выданных ипотечных кредитов. Речь идёт об 1,7 млн ипотечных кредитов на сумму более 4,2 трлн руб., которые пришли в строительную отрасль. В рамках реализации программы субсидирования процентных ставок – до 6,5 % – выдано 340 кредитов на сумму почти 1 трлн руб.", - сказал Файзуллин.

В 2020 г. оказана поддержка всем 219 семьям, выезжающим из закрывающихся районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей. Улучшили жилищные условия 87 семей из Крым и Севастополя. 1,2 тыс. семей вынужденных переселенцев, чернобыльцев получили сертификаты. Жилищные субсидии представлены 1472 ветеранам боевых действий, 1406 инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, 198 ветеранам и вдовам ветеранов Великой Отечественной войны.

"Расселено более 2 млн кв. м жилья, это 128 тыс. человек. Вместе с тем, в 2020 г. компенсирована оплата взноса на капитальный ремонт в многоквартирных домах 182 тыс. человек из отдельных категорий граждан", - сказал министр.

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Нужно вытаскивать людей из трущоб, - Путин

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Теги: Владимир Путин, совещание, аварийное жильё



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