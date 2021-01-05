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Общество В России Москва
Пресс-конференция Владимира Путина (2020) | Фото: youtube.com/RT

"Новогоднюю" поддержку от Путина получили 96% семей, имеющих на неё право

Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков во время совещания с президентом рассказал, как организована "детская" выплата к Новому году, которую глава государства анонсировал на своей пресс-конференции 17 декабря, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля.

Напомним, Владимир Путин сказал об этом в конце пресс-конференции, в прощальном слове. "Посоветовались с правительством и администрацией президента. Все семьи, где есть дети в возрасте до семи лет, получат к новому году по 5 тыс. руб.", - сказал президент. Он уточнил, что такая выплата полагается на каждого ребенка.

По словам Котякова, уже в день пресс-конференции федеральное Правительство приняло постановления, регламентирующие порядок выплаты, и распоряжение о выделении необходимых средств. Единовременная выплата назначается по принципам "социального казначейства", то есть по одному заявлению или без заявления вовсе, если семья получала летом аналогичную помощь.

В тот же день, 17 декабря, на портале Госуслуг начался приём заявлений от тех, кто не подавали сведения летом. С 18 декабря был обеспечен прием заявлений непосредственно в отделениях Пенсионного фонда. Клиентские службы Пенсионного фонда работали и в выходные, 19–20 декабря, чтобы родители, не имеющие доступа к интернету, успели подать соответствующие сведения и получить выплату до Нового года.

Параллельно готовили платёжные документы на основании данных, которые семьи подавали для летних выплат. Перечисление денег началось 21 декабря. В этот же день средства получили родители почти 13 млн детей (90 % от общего числа получателей).

"Отмечу, что выплаты по заявлениям перечислены родителям ещё 544 тысс детей, не получавших единовременные выплаты летом, либо дети, которые родились после 1 июля. Всего до Нового года, Владимир Владимирович, такую помощь получили семьи, воспитывающие 13,6 млн детей (96 % от общего числа семей, имеющих право на данную выплату). Для тех, кто еще не получил выплату, необходимо подать заявление, такое право сохраняется у наших граждан вплоть до 1 апреля текущего года", - резюмировал Котюков.

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"Новогоднюю" поддержку от Путина получили 96% семей, имеющих на неё право

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Теги: Владимир Путин, дети, выплата



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